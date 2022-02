강동구, 강풀만화거리 경관 개선 완료 ‘걷고 싶은 문화거리’ 조성

[서울시 자치구 뉴스]강동구, 기존 특화거리는 더욱 강화 저층주거지 주거환경도 개선...노원구, 2021년 외부기관 공모 통해 46개 사업 약 77억 원 유치· 구청 발주사업 일상감사 및 계약원가심사로 약 13억 원 예산 절감

[아시아경제 박종일 기자] 강동구(구청장 이정훈)가 지난달 31일 강풀만화거리 경관개선사업을 완료했다.

강풀만화거리는 오래된 주택이 밀집했던 성내동 천호대로 168길 일대를 강풀작가의 만화 명장면 벽화 50여점으로 꾸민 ‘만화 특화거리’다.

2019년 서울시 도시경관개선사업 공모사업으로 선정된 이 사업은 총 10억 원(시비 5억 원 / 구비 5억 원) 예산이 투입, 2020년 기본 및 실시설계를 시작으로 올해 1월까지 사업이 진행되었다.

구는 강풀만화거리 인근 주요 거점인 쭈꾸미골목, 엔젤공방거리 등을 연결하는 기반을 마련, 일상의 공간이 문화가 되는 골목길을 조성하기 위해 이 사업을 추진, 강풀만화거리 상권 활성화와 이면 주거지 주거환경 개선을 동시에 추진하기 위해 설계단계부터 상인과 주민 의견을 적극 수렴, 상충되는 이해관계를 해소했다.

주요 개선 내용으로는 천호역·강동역에서부터 강풀만화거리를 쉽게 찾아올 수 있도록 하는 ‘길 찾기 쉬운 사인시스템’을 적용, 야간경관 조명을 가미한 대형 조형 벽화 설치, 야간경관 특화를 위한 바닥 루미스톤 설치, 자투리 쉼터 조성 등 기존 특화거리를 더욱 강화, 골목 바닥개선, 대문교체, 우편함 설치 등 이면 저층주거지 주거환경을 개선했다.

이정훈 강동구청장은 “강동구의 명소인 강풀만화거리가 이 사업을 통해 더 화려하고 특색있는 걷고 싶은 문화거리로 탈바꿈했다”며 “맛거리, 볼거리, 즐길거리가 있는 강풀만화거리에 많은 관심과 방문 바란다”고 말했다.

노원구(구청장 오승록)가 지난해 공모사업 선정으로 77억 원 외부재원을 확보, 일상감사 및 계약 원가심사로 13억 원의 예산을 절감했다고 밝혔다.

먼저, 구는 정부와 서울시, 민간기관 등이 실시한 각종 공모사업에서 46개 사업이 우수사업으로 선정돼 총 77억300 만원의 외부재원을 유치했다.

일자리 확충 및 경제 활성화, 아동 및 청소년 분야, 복지 사각지대 해소, 평생교육 기회 확대 등 코로나19로 인해 지친 주민들의 일상 회복을 위한 사업에서 우수한 성적을 거뒀다는 평가다.

주요 사업별 선정 내역을 살펴보면 ▲일자리 및 경제활성화 21억4900만원(13개 사업), 아동·청소년 등 복지분야 14억1700만원(14개 사업), 도시환경개선 및 교통분야 34억4400만원(8개 사업), 평생학습 및 교육분야 4억2500만원(6개 사업), 문화체육 및 건강증진 2억6800만원(5개 사업)등 이다.

특히, 10억 원 이상 외부공모만 16개 사업이 선정되는 쾌거를 이루면서 어려운 재정난 속에서도 지역주민을 위한 사업들을 속도감 있게 추진할 수 있는 발판을 마련했다.

코로나19의 장기화로 인해 외부기관 공모사업 규모가 축소된 상황에도 불구하고 이루어낸 성과라 더욱 의미가 깊다.

이어, 일상감사 및 계약심사 제도를 통한 예산절감으로 재정건정성을 높였다.

일상감사 및 계약심사는 계약 체결 전에 사업의 계약방법, 원가산정 등에 대한 적정성·타당성·적합성 등을 살펴 재정적 낭비 요인을 차단하는 제도이다.

구는 지난해 각종 계약, 물품구매, 공사발주 등 505건에 대해 일상감사 및 원가심사제도를 도입, 총 13억1900 만원 예산을 절감했다. 이는 집행예정 금액 563억9200만원의 약 2.3%다.

오승록 노원구청장은 “공모사업을 통한 외부재원확보와 기초산출의 적정성 검토를 통한 예산 절감이라는 두 마리 토끼를 잡았다”며 “투명하고 효율적인 예산 운영과 외부재원 확보를 위해 앞으로도 노력하겠다”고 밝혔다.

