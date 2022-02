[아시아경제 영남취재본부 황두열 기자] 한국수력원자력 새울원자력본부는 지난 15일 서생지역 상가 활성화에 보탬을 주기 위해 식당 200여곳에 2500만원 상당의 친환경 식탁보 15만6000장을 지원했다.

주변지역 상가에 2020년부터 현재까지 47만장가량 배부된 식탁보는 상인들로부터 좋은 반응을 얻고 있다.

식탁보는 바이오 매스 소재의 비닐로 자연분해가 가능한 친환경제품이어서 환경문제도 고려한 식당 필수품이다.

이상민 본부장은 “식탁보 지원이 코로나19로 어려운 시기에 상가에 보탬이 됐으면 좋겠다”며 “새울본부는 지역사회를 위해 상생의 동반자로 계속해서 역할을 하겠다”고 말했다.

새울본부는 지역 경제활성화에 실질적인 도움이 될 수 있는 다양한 지원 방안을 찾고 있다.

영남취재본부 황두열 기자 bsb03296@asiae.co.kr