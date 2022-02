한·아세안 국가정원, 경남 거제에서 곧 만나요!

경남도·산림청·거제시, 정원도시 육성 업무협약 체결

[아시아경제 영남취재본부 이세령 기자] 경상남도가 15일 한·아세안 국가정원 조성에 첫걸음이 될 ‘정원도시 육성을 위한 업무협약’을 체결했다.

경남도청 도정회의실에서 열린 협약식에는 하병필 경남도지사 권한대행, 최병암 산림청장, 변광용 거제시장이 참석했다.

정원 진흥에 대한 상호 협력을 통해 경남과 거제 지역을 정원도시로 육성·지원하고 정원문화를 활성화해 전국적으로 확대·발전하고자 마련됐다.

정원도시 육성 업무협약은 한·아세안 국가정원 등 정원 조성·관리, 정원분야 전문인력 양성, 정원문화·산업의 확대·발전을 위한 협력, 정원문화 활성화를 위한 시민참여 및 인식 제고, 경상남도와 거제 지역의 정원도시 육성 등을 주요 내용으로 한다.

현재 우리나라 국가정원은 순천만 국가정원과 태화강 국가정원 2곳이며 순천만은 연간 218만명, 태화강은 92만명의 관광객이 찾고 있다.

한·아세안 국가정원은 2019 한·아세안 특별정상회의 공동의장 성명에서 채택된 산림관리협력 방안 중 하나로 거제시 동부면에 200㏊ 규모의 국유림으로 조성될 예정이다.

도 관계자는 2022년부터 2030년까지 8년간 조성될 한·아세안 국가정원이 향후 남부내륙철도로 수도권과 거가대교가 이어지면 부산권 유입이 늘어나 연간 관광객이 1000만명을 훌쩍 넘을 거라고 예상했다.

최병암 산림청장은 “경남지역은 지방정원과 생활정원 조성, 민간정원 등록 등이 활성화돼 있다”며 “지역의 우수한 정원 자원을 활용하고 향후 조성될 한·아세안 국가정원과 연계하면 성공적인 정원도시 모델을 만들어 낼 수 있을 것”이라고 말했다.

서일준 국회의원은 “한·아세안 국가정원은 한국과 아세안이 두터운 신뢰를 더 쌓을 수 있는 좋은 계기가 될 것”이라며 “사업이 마지막까지 잘 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.

하병필 도지사 권한대행은 “한·아세안 국가정원은 지역 관광산업을 활성화하고 지역경제 발전에 획기적인 계기가 될 것”이라며 “산림청, 거제시와 긴밀히 협력하며 국가정원이 세계적인 관광명소로 조성될 수 있도록 온 힘을 쏟겠다”라고 말했다.

