‘목포 새활용 활성화’ 정책제안 민·관 토론회 열려

생활폐기물 재활용 등 다양한 의견 수렴

[아시아경제 호남취재본부 정승현 기자] 전남 목포서 새활용(업사이클·재활용) 활성화 정책제안 민·관 토론회가 지난 14일 개최됐다.

이번 정책토론회는 목포시의회가 주최하고 ㈔상생나무, (사)목포환경운동연합, 목포시지속가능발전협의회, (재)아름다운가게, 사회적협동조합 함께평화가 공동으로 주관했으며, 최근 무분별하게 버려지는 일회용품들과 생활폐기물 등을 활용하고 환경문제 원인 진단과 해결에 대한 방안을 모색했다.

이날 토론회는 목포시청 자원순환과 박동구 과장의 ‘목포시 폐기물 발생과 감량화 추진 계획발표’와 자원순환사회졍제연구소 홍수열 소장의 ‘순환경제로 가는길’주제 발제로 진행됐다.

박동구 목포시청 자원순환과장은 “목포시 인구는 감소 추세에 있으나 소비패턴의 변화로 발생하는 생활폐기물의 폭증을 일회용품 억제와 분리배출의 생활화, 폐기물 처리 시스템의 고도화와 재생 활성화를 통해 해결하겠다”고 대안을 제시했다.

이에 홍수열 자원순환 사회경제연구소장은 “친환경으로 포장된 전기차 재생에너지 생산과정의 이면을 조명하고 산업 경제적 관점에서는 원천감량보다는 재활용에 비중을 높이고 시민들은 생활쓰레기 감량 운동으로 제로웨이스트를 통한 순환경제를 만들어 가자”고 제안했다.

이어 열린 종합토론회는 ㈔상생나무 정총복 상임이사의 주제로 목포시의회 김양규의원, (재)아름다운가게 박신희매니저, 사회적기업 스몰액션 정태영 대표가 참여해 ‘잘 버릴 수 있는 시스템 구축과 분리배출된 폐기물 재활용’에 대해 집중토론이 진행됐다.

김양규 목포시의원은 “고형연료 처리를 위한 상생사례 발표와 폐기물 수거체계 개선을 위해 기존 체계를 정비하고 도심 주택가에 마을단위 생활쓰레기 공동집하장 설치가 필요하다”고 강조했다.

박신희 아름다운가게 매니저와 정태영 스몰액션 대표는 “쓰레기 문제를 해결하는 가장 빠른 길은 사용하지 않는 물건의 재사용을 늘리기 위해 기증문화 활성화가 필요하고 물품 구매 시 환경적 가치를 담고 있는 새활용 상품을 우선 구매하는 인식의 전환이 필요하다”고 주장했다.

호남취재본부 정승현 기자 koei34@asiae.co.kr