휴맥스, 지난해 영업손실 484억…적자전환

[아시아경제 이민지 기자] 휴맥스 휴맥스 115160 | 코스닥 증권정보 현재가 4,125 전일대비 95 등락률 -2.25% 거래량 132,797 전일가 4,220 2022.02.15 15:30 장마감 관련기사 휴맥스, 48억 규모 전환청구권 행사[e공시 눈에띄네]코스닥 -11일 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-25일 close 는 지난해 영업손실 484억4829만원을 기록해 적자전환됐다고 15일 공시했다. 매출액은 25.7% 줄어든 6498억원을 기록했고 순이익은 399억8277만원으로 54% 늘었다.

회사 측은 “OTT 시장 성장에 따른 코드 커팅 기술의 지속적인 발전으로 유료 방송 가입자 수가 지속 감소했다”고 설명했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr