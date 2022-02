광주대, 평생교육원 42개 강좌 수강생 모집

[아시아경제 호남취재본부 조형주 기자] 광주대학교(총장 김혁종)는 오는 28일까지 2022학년도 1학기 평생교육원 수강생을 모집한다고 15일 밝혔다.

수강 신청은 광주대 평생교육원 홈페이지 또는 학교 호심관 4층 평생교육원 교학과에 방문 접수하면 된다.

평생교육원 교육과정은 직업능력향상 교육(자격) 9개 강좌와 직업능력향상 교육(일반) 6개 강좌, 스포츠·건강 4개 강좌, 문화예술교육 13개 강좌, 인문교양교육 10개 강좌 등 총 42개다.

교육 기간은 3월2일부터 6월14일까지 이며, 과목별 해당 요일에 맞춰 개강한다.

국민기초생활수급자와 장애인 및 국가유공자, 65세 이상, 2개 과목 이상 등록자, 공무원 및 교직원, 부부 신청자 등에 한해서는 할인 혜택도 주어진다.

기타 자세한 사항은 광주대 평생교육원 홈페이지 또는 전화로 문의하면 안내받을 수 있다.

한편 광주대 평생교육원은 과목별 수강 신청 인원이 부족할 경우 내달 2일부터 8일까지 원서를 추가 접수할 예정이다.

호남취재본부 조형주 기자 ives0815@asiae.co.kr