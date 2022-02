뉴지랩파마 자회사, 당뇨복합제 1상 신청 승인

[아시아경제 박형수 기자] 뉴지랩파마는 신약개발전문 자회사 ‘뉴지랩테라퓨틱스’가 식품의약품안전처로부터 당뇨복합치료제 ‘NGL-101’에 대한 임상 1상을 승인받았다고 15일 밝혔다.

NGL-101은 최신 당뇨 치료를 주도하는 두 약제 성분을 1알로 합친 복합제다. 복용 편의성을 높였을 뿐만 아니라 치료효과도 우수할 것으로 기대했다.

NGL-101 주성분인 다파글리플로진과 시타글립틴은 임상 근거가 있어 임상 1상만으로도 시판허가가 가능하다. 빠른 시장 진입이 가능할 전망이다. 디파글리플로진은 SGLT-2 억제제 시장 1위 아스트라제네카의 포시가(FORXIGA)와 동일한 성분이며, 시타글립틴은 DPP-4 억제제 시장 실적 1위 MSD의 자누비아(JANUVIA)와 같은 성분이다.

국내 당뇨병치료제 시장은 포시가와 자누비아가 선점했다. 대다수 환자가 병용 처방받고 있다. 업계에 따르면 2020년 국내 포시가 성분 원외처방액은 648억원, 자누비아 성분 원외처방액은 1762억원을 기록했다.

NGL-101이 시판 허가를 받으면 KGMP 시설을 지닌 자회사 아리제약에서 제품을 생산하고 모회사인 뉴지랩파마가 유통을 담당한다. 계열사 간 시너지를 극대화할 예정이다. 뉴지랩파마는 의약품 유통을 위한 의약품 도소매업 허가를 취득했다.

뉴지랩테라퓨틱스 관계자는 "자누비아 특허가 만료되는 내년 9월에 맞춰 NGL-101을 판매할 계획"이라며 "매년 2~3개 이상의 신제품을 출시할 예정"이라고 말했다.

그는 이어 "당뇨복합치료제 외에도 비뇨기 질환 치료제로 복용 편의성을 개선한 제네릭 1건의 생동시험과 ‘통증 및 비염 치료를 위한 새로운 제형의 일반의약품’ 등 복수의 신규 제품 출시를 준비하고 있다"고 덧붙였다.

