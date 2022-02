[아시아경제(대전) 정일웅 기자] 간호사 국가시험에 응시한 한남대 간호학과 학생들이 전원 합격 통보를 받았다.

한남대는 교내 간호학과 4학년 학생 44명이 지난달 21일 실시된 ‘제62회 간호사 국가시험’에 응시해 전원 합격 통보를 받았다고 15일 밝혔다.

이 대학 간호학과는 2010년 신설된 후 해마다 국시 전원 합격과 취업률 100% 행진을 이어가고 있다. 2019년 실시된 간호교육인증평가에선 2회 연속 5년 인증을 획득하는 성과도 올렸다.

간호학과는 정기적 모의고사와 국시 과목 특강반 운영 등 특화된 프로그램을 운영해 내실을 다지고 있다.

한남대 이혜순 간호학과장은 “응시자 모두 국시 합격이라는 결실을 맺게 돼 기쁘고 대견하다”며 “간호학과 교수들은 앞으로도 학생들이 국가고시 전원 합격 행진을 계속 이어갈 수 있도록 하기 위해 최선을 다할 것”이라고 말했다.

