굽네 듀먼, ‘초유단백 챱챱펫밀크 눈가반짝’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] 굽네 듀먼은 인기 간식 제품인 펫밀크 시리즈의 신제품 ‘초유단백 챱챱펫밀크 눈가반짝’ 출시를 기념해 최대 40% 할인 판매한다고 15일 밝혔다.

펫밀크는는 강아지?고양이 전 연령의 영양보충과 부족한 음수량 보충에 도움을 주고, 편식하는 반려견의 영양 간식 혹은 사료나 약 등에 섞어 먹을 보조식품 등으로 활용할 수 있다.

초유단백 챱챱펫밀크 눈가반짝은 신선한 국내산 1A 등급의 휴먼그레이드 원유가 99% 들어간 락토프리 펫밀크로 소화 흡수가 용이하다. 눈가건강과 항산화에 도움을 주는 빌베리, 타우린 함유로 눈건강 관리가 필요한 반려동물이 섭취하기 좋다. 초유단백과 비타민?미네랄 각 12종, 유카추출물이 함유돼 반려동물 체질 개선 및 면역력 강화에 도움을 줄 수 있다. 150ml 용량의 스파우트 파우치 포장으로 산책이나 외출 시 휴대하기 편리하며 나눠서 급여하기 좋다.

굽네 듀먼은 신제품 출시에 맞춰 오는 22일까지 5팩을 최대 40% 할인한 5990원으로 특가 판매한다. 제품은 굽네 듀먼 홈페이지 내 이벤트 배너를 들어가거나 ‘우유’ 카테고리에서 구매할 수 있다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr