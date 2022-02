KMI한국의학연구소, 지난해 암 2222건 조기 발견

검진인원 113만7023명 분석

갑상선암 > 위암 > 대장직장암 > 유방암 순

[아시아경제 이관주 기자] KMI한국의학연구소는 지난해 건강검진에서 총 2222건의 암을 조기 발견했다고 15일 밝혔다.

지난해 KMI에서 건강검진을 받은 인원은 총 113만7023명으로, 이 가운데 2만6184명이 암을 포함한 중증질환 등이 의심돼 상급의료기관에 진료가 의뢰됐고 이 가운데 2222건이 암으로 최종 확진됐다.

KMI를 통한 암 진단 건수는 ▲2015년 1360건 ▲2016년 1600건 ▲2017년 1478건 ▲2018년 1629건 ▲2019년 1900건 ▲2020년 1937건 등으로, 지난해는 전년 대비 14.7%(285명) 증가했다. 최근 10년간 KMI 건강검진을 통해 진단된 암은 총 1만7284건에 달한다.

지난해 발견된 암의 종류는 갑상선암이 824건(37.1%)으로 가장 많았다. 이어 위암 367건(16.5%), 대장직장암 301건(13.5%), 유방암 214건(9.6%) 등 순이었다. 한국인 사망률 1위인 폐암(64건)을 비롯해 간암(33건), 췌장암(18건) 등 위협적인 암도 다수 진단됐다.

남성은 1112명 가운데 갑상선암이 362명(32.6%)으로 가장 많았고, 위암 251명(22.3%), 대장직장암 194명(17.4%), 전립선암 61명(5.5%), 신장암 53명(4.8%), 폐암 45명(4.0%), 간암 29명(2.6%) 등 순이었다.

여성은 1110명 가운데 갑상선암이 462명(41.6%)으로 가장 많았고, 유방암 214명(19.3%), 위암 116명(10.5%), 대장직장암 107명(9.6%), 자궁암 92명(8.3%), 신장암 24명(2.2%), 폐암 19명(1.7%) 순으로 분석됐다.

연령별 암 진단 인원은 40대가 561명(25.2%)으로 가장 많았고, 50대가 505명(22.7%)으로 뒤를 이었다. 암 진단 인원 가운데 30대와 20대도 각각 477명(21.5%)과 119명(5.4%)으로 확인돼 젊은 연령층에서도 암 검진 등 종합검진이 필요한 것으로 나타났다.

신상엽 KMI 상임연구위원(감염내과 전문의)은 "암을 포함한 중증질환은 무엇보다 조기 발견이 중요하다. 특히 암의 가족력이 있거나 흡연, 과음 등 생활습관이 안 좋을수록 주기적인 건강검진이 큰 도움이 된다”며 “코로나19 여파를 고려해 지난해 국가건강검진(일반, 암) 미수검자를 대상으로 오는 6월 30일까지 한시적으로 검진 기간이 연장된 만큼 대상자는 검진을 미루지 말고 받는 것이 좋다”고 조언했다.

KMI한국의학연구소는 1985년 설립된 건강검진기관으로 현재 서울 3곳(광화문, 여의도, 강남)과 지방 4곳(수원, 대구, 부산, 광주) 등 전국 7개 지역에 건강검진센터를 운영하고 있다.

