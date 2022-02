KFC, 매콤달콤 치즈 풍미 ‘치르르치킨’ 선봬

[아시아경제 문혜원 기자] KFC는 매콤달콤한 치즈의 풍미로 많은 사랑을 받았던 ‘치르르치킨’을 재출시했다고 15일 밝혔다.

치르르치킨은 2020년 10월 선보였던 시즈닝 치킨으로, 단종 후 최근까지도 재출시 요청이 꾸준히 이어졌다.

치르르치킨은 바삭한 치킨에 매콤달콤한 치즈 시즈닝을 더한 제품으로, 육즙 가득한 치킨과 중독성 강한 치즈의 풍미가 조화를 이루는 맛이 특징이다.

KFC는 치르르치킨을 부드럽고 촉촉한 프리미엄 순살로 즐길 수 있는 ‘치르르블랙라벨치킨’도 동시에 선보이며, 재출시 기념 다양한 특별 할인 프로모션도 진행한다.

먼저 오후 9시 이후 치킨나이트 시 치르르치킨과 치르르블랙라벨치킨 모두 1+1으로 제공하며, 오는 21일까지는 치르르블랙라벨치킨 1조각과 핫크리스피치킨 1조각, 징거버거로 구성된 세트를 6900원에, 치르르블랙라벨치킨 4조각과 핫크리스피치킨 4조각 총 8조각으로 구성된 반반버켓을 1만4900원에 할인 판매한다.

또 같은 기간 앱을 통해서는 치르르블랙라벨치킨 3조각과 갓양념블랙라벨치킨 3조각, 블랙라벨치킨 3조각, 총 9조각으로 구성된 ‘333버켓’을 할인가 1만5900원에 선보인다. 333버켓을 이용하려면 KFC 앱을 통해 해당 할인 쿠폰을 다운 받은 뒤 매장 주문이나 딜리버리를 통해 주문하면 된다.

문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr