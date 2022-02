17살까지 백신 안맞아도 갈 수 있는 해외여행지, 있다? 없다? … 에어부산, 신규운항 이벤트 ‘눈에띄네’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 어린이·청소년이 백신 맞지 않고도 해외여행 떠날 수 있는 곳, 있을까? 없을까?

에어부산이 지난달 23일 신규 취항한 부산~사이판 노선을 알리기 위해 15일부터 1개월간 인스타그램 이벤트에 들어간다.

에어부산은 △사이판 여행지 관련 퀴즈 △에어부산 국제선 취항지 사진공모전 △‘승무원이 직접 다녀온 사이판 여행’ 영상 리뷰 이벤트 등 3가지를 이벤트를 준비했다.

당첨자가 선정되면 △에어부산 국내선 왕복항공권(5매) △에어부산 모형항공기(5개) △커피 기프티콘(60개) 등 다양한 경품을 제공한다.

각 이벤트 기간과 참여 및 당첨자 발표는 에어부산 인스타그램에서 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 “지난 9일부터 만 18세 미만 백신 미접종자도 백신접종을 완료한 보호자와 동반하면 격리 없이 현지 입국이 가능해 미성년자 동반 가족여행을 즐길 수 있다”고 알렸다.

에어부산 측은 “사이판의 매력을 알리고 사이판 여행을 알기 쉽게 준비할 수 있도록 SNS 채널을 활용한 재미있는 이벤트를 준비했다”고 했다.

에어부산은 지난달 23일 부산~사이판 노선을 신규 취항해 매주 1회 일요일 운항 중이다.

사이판은 현재 우리나라와 트래블버블(여행 안전 권역)이 체결돼 있어 국내 입국 시 자가격리가 면제되고 있다. 다만 만 6세 이상~만 18세 미만 여행객은 귀국 때 7일 격리해야 한다.

마리아나관광청 발표 기준으로 현지 백신 접종 완료율이 99.9%에 달해 비교적 안전한 여행이 가능한 곳으로 알려졌다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr