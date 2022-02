크리스탈지노믹스, 코로나19 중증환자 대상 국내 2상 임상시험계획 신청

[아시아경제 이민지 기자] 크리스탈지노믹스는 식품의약품안전처에 코로나19 감염이 확진된 중등증 또는 중증의 환자를 대상으로 아이발티노스타트의 치료 유효성과 안전성을 평가하기 위한 임상 제 2상 시험 계획을 신청했다고 15일 공시했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr