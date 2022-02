세븐일레븐, 17일부터 자가검사키트 판매…앱으로 재고 확인 가능

[아시아경제 전진영 기자] 편의점 세븐일레븐은 식품의약품안전처가 발표한 ‘자가검사키트 유통개선조치’에 따라 오는 17일부터 정부가 공급하는 코로나 19 자가검사키트를 판매한다고 15일 밝혔다.

이번 조치에 따라 세븐일레븐은 전국 1만 여개 점포에서 코로나19 자가검사키트를 판매할 예정이며, 박스 단위로 공급된 ‘휴마시스 코비드-19 홈테스트’ 키트 100만개를 1개입으로 소분해 개당 6000원에 판매할 예정이다. 1인당 5개까지 구입할 수 있다.

세븐일레븐은 소비자 편의를 위해 가까운 점포에서 판매 가능한 자가검사키트 재고수량을 쉽게 확인해 편리하게 구매할 수 있도록 했다. 세븐일레븐 모바일앱(세븐앱) 채팅창의 ‘우리동네 상품찾기’ 서비스에서 안전상비의약품을 클릭하거나 ‘코로나 검사키트’ 등 관련 키워드를 검색하면 가까운 점포별 자가검사키트 재고수량을 실시간으로 확인할 수 있다.

노형균 세븐일레븐 비식품팀 MD는 “최근 코로나19 확진자가 지속적으로 증가하는 가운데, 가까운 세븐일레븐 점포를 통해 빠르고 편리하게 자가검사키트를 구입할 수 있도록 재고물량 확보에 주력하고 있다”고 말했다.

