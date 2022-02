삼성전자, 입사하고 싶은 기업 1위 '탈환'…'높은 연봉' 매력

카카오·네이버·현대자동차 등 상위권

기업 연봉과 사내복지 및 복리후생 많이 고려

삼성전자가 지난해 카카오에 빼앗겼던 '입사하고 싶은 기업' 1위 자리를 탈환했다.

14일 구직 플랫폼 사람인이 성인남녀 2264명을 대상으로 '입사하고 싶은 기업'에 대해 조사한 결과 삼성전자(20.7%)가 1위를 차지했다. 지난해 삼성전자를 제치고 1위에 올랐던 카카오는 2위(12.6%)에 자리했다.

삼성전자와 카카오에 이어 ▲네이버(8.2%) ▲현대차(6.2%) ▲CJ제일제당(4.3%) ▲한국전력공사(3.8%) ▲LG전자(3.4%) ▲우아한형제들(3%) ▲한국가스공사(3%) ▲SK하이닉스(3%) 등이 10위권에 올랐다.

성별로는 여성은 ▲삼성전자(19.8%) ▲카카오(16.3%) ▲네이버(11.1%) ▲CJ제일제당(6.1%) ▲우아한형제들(3.9%) ▲LG전자(3.7%) ▲한국전력공사(3.5%) ▲토스(2.6%) ▲당근마켓(2.4%) ▲한국토지주택공사(2.4%) 등의 순으로 IT(정보기술) 기업들이 상위권에 다수 포함됐다.

반면 남성은 ▲삼성전자(21.7%) ▲현대차(10.3%) ▲카카오(8.6%) ▲네이버(5%) ▲한국가스공사(4.4%) ▲한국전력공사(4.1%) ▲SK하이닉스(3.9%) ▲한국토지주택공사(3.5%) ▲LG전자(3.1%) ▲포스코(3%) 순으로 대기업과 공기업이 강세를 보였다.

응답자들은 해당 기업을 선택한 이유로 ‘높은 연봉’(25.7%)을 가장 많이 꼽았다. 사내복지 및 복리후생(19.6%)와 회사 비전, 성장 가능성(17.8%), 정년보장 등 안정성(14.3%), 대외적 평판 등 기업 이미지(5.4%), 자기계발 등 커리어 향상 지원(4.8%) 등이 뒤를 이었다.

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr