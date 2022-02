국민의힘, 安 압박하고 나서…단일화 논의 답보상태

국민의힘은 당내 의견 모으기 분주

민주당 "성사 가능성 높게 안 봐"

[아시아경제 금보령 기자, 박준이 기자] 국민의힘이 안철수 국민의당 대선후보와의 단일화 가능성은 열어두면서도, 안 후보가 제안한 '국민경선' 방식보다는 안 후보의 자진사퇴 등을 압박하고 나섰다. 정치권에서는 이들의 단일화 논의가 하루이틀은 답보상태에 머무를 것으로 예상하고 있다.

14일 권영세 국민의힘 선거대책본부장은 선대본 회의 모두발언을 통해 "지금은 통 큰 단일화가 필요하다"며 "안 후보의 진심을 믿고 싶다. 정권 교체를 이룰 가장 확실하고 바른 길이 무엇일지 헤아려주길 바란다"고 밝혔다. 안 후보가 제안한 '여론조사 국민경선' 방식에는 동의할 수 없다는 입장을 다시 한 번 강조하면서 안 후보의 자진사퇴를 통한 단일화에 좀더 방점을 두는 모습이다. 권 본부장은 선대본 회의 직후 기자들과 만난 자리에서도 "여론조사로 하는 것에 대해 우리는 편하지 않다", "좋은 방법이 아닌 것 같다는 게 우리 측 생각" 등의 발언을 하며 선을 그었다.

국민의힘과 국민의당은 당장 물밑접촉을 하기보다는 숙고의 시간을 갖고 있는 상황이다. 권 본부장은 '단일화를 위한 물밑접촉이나 실무진 선의 의견교환이 따로 있는가'라는 질문에 "특별히 없다"고 답변했다. 협상팀도 꾸리기 전이라고 설명했다. 최진석 국민의당 상임선대위원장도 이날 기자들과 만나 "(물밑접촉이) 없는 것으로 안다"고 얘기했다.

국민의힘 측은 우선 당내 의견을 모으기 위해 분주하게 움직이는 모양새다. 이준석 국민의힘 당 대표는 이날 있던 오찬 일정마저 취소하고 윤 후보를 만나 단일화 관련 얘기를 나눌 예정이다. 오후 2시로 예정된 의원총회에 앞서 윤 후보가 당 지도부와 만나 대책을 논의하겠다는 것으로 풀이된다. 국민의당 또한 안 후보가 배우자인 김미경 서울대 교수의 코로나19 확진으로 인한 몸 상태에 집중하고 있어 차분히 기다리는 쪽을 택한 상황이다.

서로 다른 말이 나올 것을 우려하는 것도 섣불리 움직일 수 없는 이유 중 하나다. 지난해 국민의힘·국민의당 합당 협상 과정에서 회의 후 실무진들의 말이 달라 신뢰에 금이 가면서 합당이 결렬된 바 있다. 한 정치권 관계자는 "당에서 2~3명씩 꾸려서 테이블 오르는 건 파열음 나오기 때문에 하루 이틀은 단일화 논의를 숙성한 다음 그 이후 물밑작업에 들어갈 수밖에 없을 것"이라고 설명했다.

여당은 야권 단일화에 대한 기대감을 낮추는 데 집중하고 있다. 이재명 더불어민주당 대선후보는 이날 국립서울현충원을 찾은 후 기자들과 만나 야권 후보 단일화에 대해 "정치는 국민을 중심에 두고 국가 발전과 국민의 더 나은 삶을 위해서 있는 것이다. 언제나 모든 일에서 국민과 국가의 미래를 생각해야 한다"며 "그 외에는 특별히 더 드릴 말씀이 없다"고 답했다. 전날 이 후보는 관련 질문에 "지금은 위기 상황이고 위기를 극복하고 민생을 챙기는 것이 가장 중요한 정치의 과제"라고 일축한 바 있다. 이에 단일화를 우회적으로 비판하면서 단일화 이슈를 키우지 않으려는 의도가 깔린 것 아니냐는 관측이 나온다. 우상호 민주당 총괄선대본부장은 TBS 라디오에서 "성사 가능성을 높게 보지는 않는다"며 "바로 국민의힘에서 (안 후보가 제안한) 여론조사 방식의 단일화는 거부하지 않았느냐"고 부정적으로 전망하기도 했다. 그는 안 후보의 조건을 윤 후보가 받아들일 가능성에 대해서 "받지 않을 것"이라며 "아무래도 역선택을 두려워하지 않겠느냐"고 진단했다.

