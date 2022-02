[클릭 e종목]제이콘텐트리, 방송 여력 무한대

[아시아경제 이선애 기자] 대신증권은 14일 제이콘텐트리의 투자의견 매수와 목표주가 8만1000원을 유지한다고 밝혔다. 성장 기대감에 따른 것이다.

지난해 제이콘텐트리의 매출액은 7조2000억원으로 전년 대비 97% 성장했다. 영업이익은 -621억원으로 전년 대비 적자 전환했다. 다만 올해 매출액은 13% 증가한 8조1000억원, 영업이익은 338억원으로 흑자 전환할 것으로 내다봤다.

우선 방송 사업에서 JTBC 월, 화, 수, 목, 금, 토, 일 모두 편성됐고 JTBC-OTT가 동시 방영된다. OTT 오리지널 공급 등 제작 규모 확대에 따라 수익성 개선이 기대되며 특히 판권 손상 이슈는 완화될 것으로 보인다.

방송의 성장 여력은 무한대로 평가된다. 올해 예상 JTBC향은 15편(+1편 yoy)이다. OTT형 10편 등 총 25편(+8편 yoy)이다. 미국 자회사 Wiip도 5편 이상 준비 중이고 동남아 OTT향도 추진 중으로 35편까지 가능할 것으로 예상된다.

김희재 대신증권 연구원은 "넷플릭스 오리지널 'D.P.', '지옥', '지금 우리 학교는'의 3연타석 홈런의 성과 대비 최근 주가는 넷플릭스 주가 급락 등의 영향으로 저평가라고 판단된다"면서 "지금이 매수 기회"라고 전했다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr