SSG닷컴, ‘신학기 디지털 가전 위크’ 열어…최대 50% 할인

[아시아경제 전진영 기자] SSG닷컴이 ‘디지털 가전 행사’와 한정판 스니커즈를 대표 상품으로 내세운 ‘럭키 드로우 이벤트’를 동시에 열고 새 학기 개강을 앞둔 MZ세대 고객 잡기에 속도를 낸다.

SSG닷컴은 오는 20일까지 ‘신학기 디지털 가전 위크’를 실시하고, 인기 디지털 기기와 가전제품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다고 14일 밝혔다.

대표적으로 스마트폰과 노트북을 혜택가에 제안한다. 가장 눈에 띄는 상품은 이달 출시한 삼성전자 ‘갤럭시S22(자급제)’ 스마트폰이다. 즉시 할인 혜택이 적용돼 결제 수단과 관계없이 13% 할인가에 구매할 수 있다. ‘애플 맥북 에어’와 ‘LG전자 그램(gram)’ 등 인기 노트북도 준비했다.

신학기 선물로 제격인 소형 가전과 해외 직구 상품도 할인가에 만나볼 수 있다. 소형가전 대표 상품으로는 삼성전자의 스마트워치 ‘갤럭시워치4’와 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈’를 선보인다. 직구 상품도 ‘레노버 P11’ 등 인기 태블릿 PC부터 헤드폰까지 다채롭게 준비했다.

이 기간 SSG닷컴은 SSG페이로 디지털 가전 상품 구매 시 적용 가능한 최대 2만원 할인 쿠폰팩을 매일 선착순 1만 명에게 발급한다. 제휴 카드로 결제 시 청구 할인도 최대 10만원까지 가능하다.

같은 기간 SSG닷컴은 MZ세대 유입을 늘리고자 ‘럭키 드로우’ 이벤트를 함께 열고 소장 가치가 높은 패션 아이템을 추첨을 통해 증정한다.

이는 1월 진행한 럭키 드로우의 후속 행사다. 추첨 방식의 판매가 MZ세대로부터 큰 호응을 얻고 있다는 판단 아래 다시 준비했다. 실제로 지난달 1주일 동안 신규 고객과 1년간 구매 이력이 없는 고객을 대상으로 진행한 럭키 드로우 누적 응모 건수는 3만 건에 육박했으며, 이 중 MZ세대(15~41세) 비중은 약 70%에 달했다.

이번 행사는 참여 가능한 고객 범위를 지난 행사보다 넓힌 것이 특징이다. SSG닷컴 통합 회원이라면 누구나 상품 별로 1회씩 응모할 수 있다. 신규 고객이나 지난해 2월 1일 이후 구매 이력이 없는 고객이 응모하는 경우에는 당첨 확률이 올라간다.

선보이는 경품은 총 6가지다. ‘나이키’ 한정판 스니커즈 1종과 ‘로에베’, ‘보테가 베네타’, ‘셀린느’ 등의 명품 가방 1종을 묶어 이틀 간격으로 총 세 차례 공개한다. 14일부터 15일까지 진행되는 첫 번째 드로우 경품으로는 ‘나이키 덩크 로우 레트로 프리미엄 할로윈’ 제품과 ‘로에베 미니 게이트 숄더 백’을 선보인다.

김진설 SSG닷컴 마케팅담당은 “신학기 디지털 제품을 합리적으로 마련하고 인기 패션 상품 당첨의 기회도 잡을 수 있길 바란다”며 “앞으로도 시즌을 고려한 행사와 화제성 이벤트를 입체적으로 펼쳐 나갈 계획”이라고 말했다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr