"근무 지루해서"…출근 첫날 고가 작품에 낙서한 미술관 경비원

'보험만 12억원' 작품에 낙서한 경비원, 결국 해고

[아시아경제 허미담 기자] 러시아의 한 미술관에서 일하던 60대 경비원이 출근 첫날 전시된 미술품에 낙서를 했다가 해고됐다.

지난 12일(현지시간) 영국 가디언 등 외신에 따르면 지난해 12월7일 관람객 2명은 러시아 스베르들롭스크주 예카테린부르크 옐친센터미술관을 방문해 '세 인물(Three Figures)'이라는 작품을 구경하던 중 이상한 점을 발견했다.

이 작품은 러시아 출신 화가 안나 레포르스카야가 1932년부터 2년간 그린 것으로, 이목구비가 없는 얼굴 3개를 나란히 표현한 게 특징이다. 그런데 관람객들이 해당 작품을 발견했을 당시, 그림 속 첫 번째와 세 번째 얼굴에 눈이 그려져 있었다.

관람객들은 미술관 측에 즉시 이 사실을 알렸다. 미술관은 조사에 들어갔고, 조사 결과 사설 경비업체에서 파견된 경비원 A씨(60)가 그림을 훼손한 범인으로 밝혀졌다.

A씨는 미술관에 출근한 첫날 이 같은 행동을 한 것으로 확인됐다. 미술관 측에 따르면 A씨는 근무하던 중 지루함을 느껴 펜으로 작품에 낙서한 것으로 전해졌다.

해당 작품의 정확한 가격은 책정되지 않았지만, 작품에 든 보험만 7500만 루블(약 12억원)인 것으로 알려졌다.

작품은 사건 다음 날 복원을 위해 본래 소유처인 모스크바 국립트레티야고프미술관으로 반환됐다. 작품 복원에는 25만 루블(약 400만원)이 들 것으로 추정된다.

결국 A씨는 근무하던 경비업체에서 해고됐으며, 현재 경찰 수사를 받고 있다. 유죄가 인정될 경우, 벌금형과 최대 3개월 징역형이 선고될 수 있다.

한편 미술관 측은 이 사건 이후 전시 중인 다른 작품들을 보호하기 위해 보호 스크린을 설치한 것으로 전해졌다.

