준준결승 3조서 40초636으로 결승선 통과

황대헌(한국체대)이 2022년 베이징 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준결승에 진출했다. 13일 중국 베이징 캐피털 실내경기장에서 열린 베이징올림픽 쇼트트랙 남자 500m 준준결승 3조에서 40초636의 기록으로 결승선을 통과했다. 콘스탄틴 이블리예프(러시아올림픽위원회·40초351)에 이어 두 번째로 결승선을 통과해 준결승 진출권을 따냈다. 이 종목 준결승에는 각 조 1·2위와 기록이 빠른 3위 선수 두 명이 오른다.

