"韓기업, 중국 소비시장 선점 위해 5C 주목해야"

공동부유·탄소중립·신형 소비·비대면·메타버스 등 5대 키워드

[아시아경제 박선미 기자]올해 중국 소비시장을 선점하기 위해서는 한국 기업들이 ▲공동부유 ▲탄소중립 ▲신형 소비 ▲비대면 서비스 ▲중국형 메타버스 등 5대 키워드에 주목해야 한다는 분석이 나왔다.

14일 한국무역협회 상하이지부가 발간한 ‘2022년 중국 소비시장을 읽는 5가지 키워드, 5C’에 따르면 중국에서는 코로나19의 장기화와 변이 바이러스의 유행, 그리고 이를 잡기 위한 엄격한 방역정책 등으로 소비시장이 크게 위축되며 소비 주도의 경제회복이 점차 둔화세를 보이고 있는 것으로 나타났다. 중국의 경제회복을 견인하는 최종 소비의 경제성장률 기여도는 2021년 1분기 9.8%에서 4분기 3.4%로 떨어졌다.

협회는 올해 중국 정부가 중국내 소비시장 활성화를 주요 목표로 다양한 소비 진작 관련 정책을 내놓을 것으로 전망했다. 지난 1월 중국 정부는 두 달 연속 대출우대금리(LPR)를 3.8%에서 3.7%로 0.1%포인트 인하하며 시장에 유동성을 공급했고, 연초부터 소비 촉진 업무에 관한 통지를 발표하며 소비 시장 활성화를 위한 강력한 의지를 드러낸 바 있다.

우리 기업들이 눈여겨 봐야 할 첫번째 중국 소비시장 키워드는 공동부유(Common Prosperity)다. 중국 정부는 공동부유론을 국정 기조로 내세우고 있어 올해는 도시화율 가속화와 함께 신중산층의 부흥, 저소득층의 소비 보장, 공공서비스 확대가 전망되는 상황이다.

두번째 키워드는 탄소중립(Carbon Neutral)이다. 중국 정부의 탄소중립 목표 실현을 위해 올해 개인 소비자들의 일상에도 많은 변화가 예상된다. 특히 재활용 소비 및 녹색 식품 분야의 시장이 확대될 것으로 전망된다.

신형소비(New Consumption)도 주목해야 한다. 쇼트 클립 라이브커머스 및 C2M 마케팅 등 개별 소비자 취향에 맞춘 방식으로 진화하는 한편, 해당 시장의 무분별한 진입을 막는 정책들도 뒤따를 것으로 전망된다.

비대면 서비스 및 무인 경제(Contact-Free Service)와 중국 메타버스(China's Metaverse)도 중요한 키워드다. 중국에서는 노동 인력감소와 인건비 상승의 요인으로 서비스산업 무인화가 빠르게 진행되며, 교통 및 의료 분야 등 일상 생활 속에서 무인 경제가 확대될 전망이다. 또, 메타버스 관련 중국 정부의 규제와 지원이 상존하는 가운데 일부 기업들은 하드웨어 기기 중심의 발전을 하고 있다. 주요 IT 기업들은 중국내 메타버스 기술 활용이 가능한 범위 내에서 시장 선점을 위해 투자를 지속할 전망이다.

한국무역협회 관계자는 "2022년의 중국 소비시장은 다양한 변화가 예상되며, 우리 기업은 5개 키워드(5C)와 관련된 중국 정부 정책 변화에 예의주시하고 유망 품목 및 서비스 분야 진출을 도모해야 한다"며 "주요 5개 키워드 분야에 있어서는 정부 규제와 함께 신규 사업의 기회가 상존할 것으로 보이며, 시장 선점이 필요하다"고 조언했다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr