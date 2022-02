尹, 10대 공약 발표…1순위 '코로나 극복 긴급구조'

'좋은 일자리 창출', '주택 250만호 이상 공급', '대통령실 개혁' 등 포함

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 '코로나19 극복 긴급구조', '좋은 일자리 창출', '주택 250만호 이상 공급', '대통령실 개혁' 등을 골자로 하는 10대 공약을 내놨다.

윤 후보는 13일 이 같은 내용을 담은 10대 공약을 발표했다.

1순위 공약은 '코로나19 극복 긴급구조 및 포스트 코로나19 플랜'이다. 방역조치 기간 동안 손실로 인해 폐업한 소상공인에 대한 손실 보상은 물론 손실 보상 사각지대를 해소하는 게 목표다. 또 소상공인·자영업자의 신체적·정신적 건강의 회복을 위한 심리상담 디지털 치료제를 무상 지원할 생각이다.

이를 위해 긴급구조 프로그램 가동을 위한 법률을 제·개정하고, 대통령 직속 '코로나 긴급구조 특별본부'를 취임과 동시에 설치할 계획이다.

지속가능한 좋은 일자리 창출에도 집중한다. 일자리 창출 패러다임 전환, 기업 성장에 의한 민간주도 일자리 창출, 사회서비스 일자리 창출, 든든한 일자리 이어주기를 통해 성장-복지-일자리의 선순환 구조를 만들고 일자리 창출 생태계를 조성할 계획이다.

구체적으로는 규제개혁 전담기구 통한 규제 혁신으로 기업투자를 활성화하고, 고용친화적 환경조성으로 양질의 일자리 창출 기반을 조성하고, 창업과 혁신벤처를 획기적으로 지원할 방침이다.

수요에 부응할 수 있도록 주택은 전국에 250만호 이상을 공급한다. 서울 50만호를 포함해 수도권 130만호 이상 최대 150만호 등이 목표다. 새 정부가 출범하면 주택공급 로드맵을 세우고 제도 개선에 필요한 법령 개정을 적극 추진해 시장을 정상화 할 생각이다.

대통령실 개혁에도 나선다. 기존 청와대를 해체해 제왕적 대통령제의 잔재를 청산하겠다는 것이다. 특히 대통령실은 정부 서울청사로 이전하고, 기존 청와대 부지는 국민과 전문가 여론을 수렴해 활용방안을 마련한다.

이 외에도 윤 후보는 '과학기술 추격국가에서 원천기술 선도국가로', '출산 준비부터 산후조리, 양육까지 국가책임 강화', '청년이 내일을 꿈꾸고, 국민이 공감하는 공정한 사회 ? 여성가족부 폐지', '당당한 외교, 튼튼한 안보', '실현가능한 탄소중립 원전 최강국 건설', '공정한 교육과 미래인재 육성, 모두가 누리는 문화복지' 등을 약속했다.

