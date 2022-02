24세 티갈라 이틀째 선두 "루키 돌풍은 진행형"…디펜딩챔프 켑카 2위 추격전

피닉스오픈 셋째날 캔플레이와 쇼플리, 셰플러 공동 3위 추격전, 이경훈과 김시우는 공동 44위 주춤

[아시아경제 김현준 골프전문기자] 24세 사이스 티갈라의 ‘루키 돌풍’이다.

13일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일TPC(파71ㆍ7261야드)에서 끝난 미국프로골프(PGA)투어 웨이스트매니지먼트 피닉스오픈(총상금 820만 달러) 셋째날 2언더파를 보태 이틀째 리더보드 상단(14언더파 199타)을 지켰다. 디펜딩챔프 브룩스 켑카 1타 차 2위(13언더파 200타), ‘플레이오프(PO) 챔프’ 패트릭 캔틀레이와 ‘도쿄올림픽 金’ 잰더 쇼플리(이상 미국) 등이 공동 3위(12언더파 201타)에서 추격하고 있다.

티갈라는 2타 차 선두로 출발해 버디 5개와 보기 1개, 더블보기 1개를 묶었다. 초청선수로 이 대회에 출전했다는 게 흥미롭다. 첫날 5언더파 초반 스퍼트에 성공했고, 둘째날 평균 1.58개 ‘짠물퍼팅’을 앞세워 7언더파 데일리베스트를 작성해 더욱 스포트라이트가 쏟아졌다. 하루만 더 버티면 곧바로 PGA투어 챔프 반열에 올라설 수 있는 호기다. "오늘은 기복이 심했다"며 마음을 달랬다.

켑카가 경계대상이다. 지난해 최종일 3번홀(파5)과 17번홀(파4)에서 이글 2개를 쓸어 담은 짜릿한 기억을 떠올리고 있다. 2015년 우승 포함 벌써 ‘3승 사냥’, 지구촌 골프계에서 유일하게 음주와 고성, 야유까지 허용하는 ‘골프 해방구’에 유독 강하다. 스코티 셰플러(미국)는 9언더파를 몰아쳐 순식간에 공동 3위에 합류했다. 버디만 9개, 그린적중률 100% ‘컴퓨터 아이언 샷’이 돋보였다.

2022시즌 이미 2승을 수확한 마쓰야마 히데키(일본)가 공동 7위(11언더파 202타)다. 세계랭킹 1위 욘 람(스페인)은 반면 공동 20위(8언더파 205타)에 머물렀다. 샘 라이더(미국) 공동 29위(6언더파 207타), 16번홀(파3) 홀인원으로 뉴스를 곁들였다. 2015년 프란체스코 몰리나리(이탈리아) 이후 무려 7년 만이다. 한국은 이경훈(31)과 김시우(27) 공동 44위(4언더파 209타), 강성훈(35) 공동 53위(2언더파 211타) 순이다.

김현준 골프전문기자 golfkim@asiae.co.kr