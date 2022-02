샤넬·한정판 운동화 준다…LG유플러스, '갤럭시 S22' 사전예약

[아시아경제 임혜선 기자] LG유플러스가 삼성전자의 스마트폰인 갤럭시 S22의 사전 예약을 오는 14일부터 21일까지 8일간 실시한다고 13일 밝혔다.

예약가입을 원하는 고객은 이 기간 전국 LG유플러스 매장 또는 공식 온라인몰인 유샵에서 갤럭시 S22를 사전 예약할 수 있다. 예약 고객은 22일부터 순차적으로 개통되며 일반 고객은 25일부터 단말기 구매 및 서비스 개통이 가능하다.

LG유플러스는 갤럭시 S22 사전예약을 맞아 넷플릭스(베이식)와 유튜브 프리미엄을 한번에 제공하는 유샵 전용 요금제를 출시한데 이어, ’22’를 키워드로 다양한 프로모션을 마련했다.

LG유플러스는 갤럭시 S22 사전 예약 기간 매일 22명(8일간, 총 176명)에게 백화점 상품권 100만원권을 증정하는 이벤트를 진행한다. 사전 예약 기간 룰렛에 당첨된 예약 고객이 단말기를 개통하고 지인 결합 상품인 ‘U+투게더’에 가입하면, 상품을 받을 수 있다. 룰렛을 통해 당첨된 총 1500명에게는 LG유플러스의 캐릭터인 ‘무너’가 그려진 갤럭시 S22 전용 액세서리도 선물한다.

공식온라인 몰인 ‘유샵’에서는 총 1억원 상당의 경품을 추첨을 통해 증정하는 이벤트를 진행한다. 한정판 거래 플랫폼인 크림과 제휴해 사전 예약자를 대상으로 샤넬 카드홀더·프라다 버킷햇·한정판 운동화 등 경품을 추첨을 통해 증정하고, 즉석에서 당첨 여부를 확인할 수 있는 이벤트를 통해 플레이스테이션5, 갤럭시탭S8 등도 선물할 계획이다. 유샵을 통해 사전 예약한 선착순 2022명에게는 개통 첫날 제품을 배송해주는 서비스도 제공한다.

앞서 LG유플러스는 갤럭시 S22 출시에 맞춰 유샵에서만 가입할 수 있는 온라인 전용 요금제인 ‘5G·LTE 다이렉트’의 혜택을 대폭 강화했다. 오는 4월 말까지 ‘5G다이렉트65(월 6만5000원, 데이터 무제한)’에 가입한 고객은 ▲넷플릭스(베이식)과 유튜브프리미엄을 한 번에 이용할 수 있는 ‘넷플릭스+유튜브 프리미엄 팩’ ▲갤럭시워치4와 갤럭시 버즈 할부금을 24개월 간 할인 받을 수 있는 ‘갤럭시 팩’ 등 2종 중 하나를 선택해 이용할 수 있다.

LG유플러스 고객이라면 콘텐츠, 뮤직, 디바이스 등의 총 22가지 혜택 중 자신이 원하는 혜택을 골라 이용할 수도 있다. 5G 프리미어 플러스(월 10만5000원, VAT 포함) 이상 요금제 가입 고객은 신규 출시되는 ‘갤럭시워치 팩’을 비롯해 ▲넷플릭스 팩 ▲유튜브 프리미엄 팩 ▲디즈니+ 팩 ▲갤럭시버즈 팩 ▲구글패키지 팩 중 하나를 골라 이용할 수 있다. ‘갤럭시워치 팩’은 갤럭시워치4 40mm 또는 44mm 중 하나를 선택해 할부로 구매하면, 매월 할부금을 할인해주는 혜택이다. 24개월 간 유지 시 할부 금액을 전액 할인 받을 수 있다. 다음달 3월말까지 가입이 가능하다.

또한 ‘5G 프리미어 레귤러(월 9만5000원, VAT 포함)’ 이상 요금제 가입 고객은 ▲U+영화월정액 ▲밀리의서재 ▲지니뮤직 등 미디어 서비스 중 하나를 선택해 이용할 수 있고, 멤버십 서비스인 ‘나만의 콕’을 통해 ▲CGV ▲네이버플러스멤버십 ▲쿠팡이츠 ▲쏘카 ▲던킨도너츠 등 제휴사에서 할인도 받을 수 있다. 유튜브프리미엄(3개월), 스포티파이(최대 6개월) 등 글로벌 서비스를 무료로 체험할 수 있는 프로모션도 이용할 수 있다.

LG유플러스는 갤럭시 S22 시리즈를 구매한 고객에 한해 이전에 사용하던 삼성 및 LG 단말기 반납 시 최대 15만원(모델 별 상이)을 특별 보상해주는 프로그램도 진행한다. 단말기 반납은 민팃 키오스크를 통해 진행되며, 오는 22일부터 3월 31일까지 가입 번호 당 1건에 한해 이용할 수 있다.

