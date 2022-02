"봉제업체 예산 5억 왜 서울시 반납했나?"...광진구의원들 폭발 초유 사태 발생

광진구의회 김회근 · 장경희 · 이명옥 의원 등 더불어민주당 의원 3명 10일 열린 임시회에서 잇달아 서울시가 광진구청에 내려보낸 봉제업체 예산 5억원 반납한 이유 김선갑 구청장에게 집중 추궁 눈길 ...특히 같은 당 소속 의원 3명이 같은 당 소속 구청장 집중 질타 4개월 앞 다가온 민선 8기 광진구청장 선거 갈등 예고

[아시아경제 박종일 기자]광진구의회가 시끄럽다.

광진구가 봉제업체 스마트공정화 예산 5억원을 서울시로 반납한 일 때문이다.

광진구의회(의장 박삼례)는 10일 제250회 임시회 1차 본회의를 열고 구정질문을 진행했다.

이날 김회근 · 장경희 · 이명옥 의원 등 더불어민주당 의원 3명이 잇달아 서울시가 광진구청에 내려보낸 봉제업체 예산 5억원을 반납한 이유를 김선갑 구청장에게 집중 추궁했다.

이들 의원은 2020년 서울시로 스마트 공정화사업에 선정돼 교부받은 5억원 예산을 사용하지 않고 반납한 이유와 사업지를 애초 신청지인 중곡동에서 구의1동으로 옮기려한 이유 등을 묻고 김 구청장의 답변과 사과를 요구해 본회의장을 긴장시켰다.

이처럼 한 주제를 놓고 같은 당 소속 의원 3명이 같은 날 구정 질문을 해 이를 지켜본 의원들은 “같은 당 의원들이 같은 당 소속 구청장을 공개적으로 비판한 '초유의 일'이 발생했다”며 안타까워했다.

이에 따라 민주당 추윤구, 장길천 의원 등은 한 주제를 세 의원이 질의하기보다 정리해 한 의원이 하자고 제안하기도 했으나 사태를 막기는 불가했다.

이런 상황이 연출되자 난처한 것은 김선갑 광진구청장이었던 것으로 알려졌다.

과진구의원들 뿐 아니라 광진구청 국·과장, 지역 언론인들이 지켜본 가운데 진행된 본회의에서 같은 소속 의원들과 같은 당 소속 구청장이 서로 날선 비판을 한 때문이다.

이 때문에 지역 정가에서는 “대선 이후 6.1일 치러질 민선 8기 지방선거에 큰 영향을 미칠 것”이라고 내다봐 주목된다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr