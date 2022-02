[뉴욕증시]'우크라 침공' 공포에 털썩…나스닥 2.78% 급락

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원]러시아의 우크라이나 침공 가능성이 고조되면서 11일(현지시간) 미국 뉴욕 증시의 주요 지수가 일제히 급락했다. 투자 심리가 얼어붙으며 기술주 중심의 나스닥 지수는 2.78% 미끄러졌다. 국제유가와 금값은 동반 상승세를 나타냈다.

이날 뉴욕증시에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 503.53(1.43%) 내린 3만4738.06에 거래를 마쳤다. S&P500지수는 85.44포인트(1.90%) 내린 4418.64에, 나스닥지수는 394.49포인트(2.78%) 내린 1만3791.15로 장을 마감했다.

이 같은 하락세는 미국 연방준비제도(Fed)의 긴축이 가속화할 수 있다는 전날의 우려가 이어지는 가운데 러시아의 우크라이나 침공 리스크가 크게 반영된 여파다. 이날 증시는 국채금리 움직임을 주시하며 상승 출발했으나, 오후 들어 러시아와 우크라이나 간 군사적 긴장으로 국제유가가 급등하면서 급락했다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 이날 브리핑에서 "러시아의 우크라이나 침공이 언제든지 일어날 수 있다"며 우크라이나에 있는 미국인들에게 늦어도 48시간 이내에 대피할 것을 촉구했다. 조 바이든 대통령은 우크라이나와 국경을 마주한 폴란드에 추가 병력 3000명 배치를 지시했다.

종목별로는 에너지주와 일부 방위산업주가 상승 마감했다. 록히든 마틴은 2% 이상, 노스롭 그루만은 4%가까이 뛰어올랐다. 엑손모빌과 코노코필립스는 각각 1.8%, 1.3% 올라 거래를 마쳤다. 데본에너지도 2.6% 상승했다. 반면 항공사를 비롯한 여행주는 급락했다. 아메리칸항공의 주가는 6% 미끄러졌다. 에어피앤비는 3.15%, 카니발은 4.67% 하락 마감했다. 델타항공 역시 3.58% 떨어진 수준에 거래를 마쳤다.

기술주의 부진도 또 다시 확인됐다. 테슬라는 4.93% 하락 마감하며 900슬라선이 깨졌다. 메타플랫폼(-3.74%), 애플(-2.02%), 엔비디아(-7.26%), 아마존닷컴(-3.59%), 마이크로소프트(-2.43%) 등도 줄줄이 하락 마감했다. Fed의 긴축 우려가 가시지 않으며 매도세가 이어진 탓이다. 제레미 시겔 와튼스쿨 교수는 이날 CNBC에 출연해 "내달 공개되는 소비자물가지수(CPI)가 시장 예상을 웃돈다면 Fed가 한 번에 0.5%포인트 인상에 나설 것"이라고 내다봤다.

채권 시장에서는 우크라이나를 둘러싼 리스크가 고조되며 국채 금리가 하락세를 나타냈다. 미국 10년 만기 국채 금리는 전날 2%대를 돌파했으나 이날 1.93%까지 내려왔다. 주요 6개 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.5% 올랐다.

지정학적 리스크 속에 국제유가와 금값은 동반 상승세를 보였다. 이날 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 3월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI)는 전날보다 배럴당 3.6%(3.22달러) 오른 93.10달러에 거래를 마쳤다.

대표적인 안전자산인 금값은 상승세를 이어갔다. 동부시간 오후 4시10분 현재 전장 대비 1.39% 오른 온스당 1863.10달러 선을 기록 중이다.

뉴욕=조슬기나 특파원 seul@asiae.co.kr