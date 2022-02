안철수 국민의당 대선후보와 심상정 정의당 대선후보가 11일 서울 중구 매경미디어센터에서 열린 한국기자협회 주최·방송 6개사 공동 주관 2022 대선후보 초청 토론회 시작에 앞서 인사를 나누고 있다./국회사진기자단

