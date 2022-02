[아시아경제 황윤주 기자] 인산가 인산가 277410 | 코스닥 증권정보 현재가 2,195 전일대비 30 등락률 -1.35% 거래량 352,990 전일가 2,225 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 임상3상완료! “한국비엔씨” 능가할 2022 초대형 바이오! 또 한 번의 역사 기록"테슬라 손잡는다" 하락장에도 外인 쓸어 담은 황금株 공개잠시 후 터진다! 초대형 "제2의 한네트" 입수 close 는 결산배당으로 보통주 1주당 80원의 현금배당을 결정했다고 11일 공시했다. 시가배당율은 3..8%이며 배당기준일은 2021년 12월 31일이다.

황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr