[아시아경제 황윤주 기자] 지역난방공사 지역난방공사 071320 | 코스피 증권정보 현재가 36,950 전일대비 50 등락률 -0.14% 거래량 9,971 전일가 37,000 2022.02.11 15:30 장마감 관련기사 포스코, 친환경 사업재편 속도…200억 투입해 풍력회사 경영권 인수[e공시 눈에 띄네]코스피-14일[e공시 눈에 띄네] 코스피-30일 close 는 작년 4분기 연결 기준 영업손실이 258억원으로 전년 동기 대비 적자전환했다고 11일 공시했다. 같은 기간 9076억원으로 49.2% 증가했고, 당기순손실 57억원으로 적자전환했다고 밝혔다.

