[아시아경제 세종=김혜원 기자] 한국마사회 제38대 회장에 정기환(59) 전 한국마사회 상임 감사위원이 선임됐다.

가톨릭대를 나온 정 신임 회장은 2019년 4월부터 지난해 7월까지 한국마사회 상임 감사위원을 지냈다.

2017년 농림축산식품부 농정개혁위원회 위원과 대통령 직속 정책기획위원회 위원을 역임했고 2019년에는 한국마사회 적폐청산위원장을 맡았다.

회장 임기는 2025년 2월까지 3년이다.

한국마사회는 지난해 2월 제17대, 18대, 19대 국회의원을 지낸 김우남(67) 전 의원이 제37대 회장에 선임했으나 자신의 측근을 채용하라는 지시를 거부하는 직원에게 폭언하는 등의 행위로 지난해 10월 해임했다. 이후 송철희 부회장이 회장 직무대행을 맡아왔다.

