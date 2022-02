광주 북구의회 ‘환경교육 활성화 지원 조례안’ 상임위 통과

구민 스스로 일상생활에서 환경보전 실천

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 고점례 광주 북구 의원이 대표 발의하고 김영순, 임종국, 최기영, 양옥균, 김형수, 김건안, 최용환, 한양임 의원이 공동 발의에 참여한 ‘광주광역시 북구 환경교육 활성화 지원 조례안’이 11일 안전도시위원회에서 심사를 통과했다.

조례안의 주요 내용으로는 ▲환경교육추진계획 수립에 관한 사항 ▲환경교육 활성화를 위한 학교 등의 지원사항 ▲사회환경교육 및 사업자의 환경교육의 활성화에 관한 사항 ▲소속 공무원에 대한 환경교육 등이다.

이번 조례안은 환경교육 활성화를 통해 환경문제에 대한 주민의 관심을 제고하고, 올바른 지식과 가치관을 배양해 주민 스스로 일상생활에서 환경보전을 실천함으로써 지역사회의 지속 가능한 발전에 기여할 것으로 보인다.

고점례 의원은 “다음 세대가 우리보다 더 나은 삶을 살 것이라고 생각하는가? 기후변화에도 ‘다음’이 없다”며 “환경문제의 개선과 지속 가능한 발전을 위해서는 모든 세대에 이르는 환경교육은 필수이다”고 강조했다

상임위를 통과한 조례안은 오는 15일 제2차 본회의에 상정될 예정이다.

