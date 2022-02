작년 49개국 1368건 테러…김 총리 "드론 등 신기술 테러 우려"

[아시아경제 세종=김혜원 기자] 정부가 국내외 테러 대비를 위한 9개 중점 과제를 수립하고 위해 요소 사전 차단에 나선다. 또 11개 권역별 출입국 거점 마리나항만을 지정하는 등 마리나항 관리 허점을 보완하기로 했다.

정부는 11일 김부겸 국무총리 주재로 정부서울청사에서 제14차 국가테러대책위원회를 열고 이 같은 내용의 '2022년 국가 대테러 활동 추진 계획'과 '마리나항 출입국 관리 강화' 방안을 심의·의결했다.

지난해 전 세계 49개국에서 발생한 테러는 총 1368건이었다. 정부는 올해에도 코로나19 장기화와 아프가니스탄 미군 철수 등으로 테러 정세가 이어질 것으로 예상하면서 극우테러와 증오범죄 가능성을 우려했다.

정부가 대테러 활동 목표 아래 수립한 9개 중점 과제에는 외국 정보·수사기관과의 공조를 통해 테러 징후 조기 포착과 테러 위험인물의 입국과 테러 자금 모금행위 차단 등이 담겼다. 드론 등을 활용한 신종 테러에 대비해 국가 주요 시설에 드론탐지·차단 시스템을 보강하고 경찰특공대 추가 창설(울산·강원·충북)과 소방청 화생방 전문인력도 충원할 방침이다. 소방청 테러대응구조대는 현재 24개대 646명에서 27개대 914명으로 확대 운영하기로 했다. 테러 자금 거래 제한 강화 등 법령도 개정한다.

현재 요트는 전국에 산재한 37개 마리나항만에서 출입국을 하고 있으나 보안이나 출입국 시설이 미비해 입국 인원의 무단이탈 등 관리상 허점이 있다. 이에 정부는 보안 시설을 강화한 11개 권역별 출입국 거점 마리나항만을 지정해 운영하고 마리나 이용 정보화 시스템을 구축해 원스톱 출입국 서비스를 제공하는 등의 방안을 마련해 단계적으로 시행하기로 했다.

김 총리는 "올해는 아프가니스탄의 정세 변화와 ISIS 등 국제 테러 단체들의 세력 재편 등으로 국제 테러 정세의 급변이 예상된다"면서 "드론, 인공지능(AI)과 같은 신기술을 활용한 테러와 중요 시설에 대한 사이버테러 위협 등 어느 때보다 우려되는 상황"이라고 말했다.

