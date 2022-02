Sh수협은행, 상반기 신입행원 공개채용

[아시아경제 부애리 기자] Sh수협은행이 올해 상반기 신입 행원을 공개 채용한다.

11일 Sh수협은행에 따르면 채용 분야는 일반(3급), IT인재(3급), 지역인재(3급), 보훈·장애인 대상 사회적 동반성장 특별채용(4급) 등이다. 지원서 접수는 오는 21일까지다.

지원 자격에는 학력과 연령, 성별 등 제한이 없다. 다만 4월 중 진행될 신입 행원 연수 과정 이수와 정상 근무가 가능해야 한다. 지역인재 채용 부문 지원자는 해당 지역에서 최소 5년 동안 근무할 수 있어야 한다.

서류전형 합격자는 오는 28일 발표된다. 이후 인성 검사와 NCS(국가직무능력표준) 필기전형, 역량면접, 임원면접 등을 거쳐 오는 4월6일 최종 합격자가 발표된다.

Sh수협은행 관계자는 "디지털 소양을 바탕으로 열정과 도전정신을 갖춘 인재들의 많은 지원을 바라며, 코로나19로 정체된 청년들의 취업난 해소에도 도움이 되길 기대한다"고 말했다.

