코로나19 신규확진 5만3926명…이틀째 5만명대

위중증 271명·사망 49명으로

확산세에 비해 안정적으로 관리

[아시아경제 기하영 기자]코로나19 신규확진자 수가 이틀 연속 5만명을 넘어섰다. 오미크론 변이 확산 속에 1주일 간격으로 확진자 수가 2배씩 증가하는 모습이다.

중앙방역대책본부는 11일 0시 기준으로 코로나19 확진자가 5만3926명 늘어 누적 확진자 수는 총 123만9287명으로 집계됐다고 밝혔다. 신규확진자 수는 전일(5만4122명)보다는 196명 줄었지만 이틀 연속 5만명대를 기록했다.

오미크론 변이 대유행으로 1주일 간격으로 확진자 수가 2배로 늘어나는 더블링 현상이 나타나고 있다. 이날 신규 확진자수는 1주일 전인 지난 4일(2만7438명)의 약 2배, 2주 전인 지난달 28일(1만6093명)의 약 3.4배에 달하는 수준이다.

지역별로 살펴보면 경기 1만7925명, 서울 1만1528명, 인천 3740명 등으로 수도권에서만 3만3193명(61.7%)이 나왔다. 비수도권은 부산 3007명, 대구 2497명, 경남 2186명, 경북 1924명, 충남 1585명, 전북 1504명, 대전 1422명, 광주 1405명, 충북 1156명, 전남 1234명, 강원 1083명, 울산 795명, 제주 474명, 세종 332명 등 총 2만604명(38.3%)이다.

아직까진 유행 확산세에 비해 위중증 환자 수는 안정적으로 관리되고 있다. 이날 0시 기준 위증증 환자는 271명으로 전일(282명)보다 11명 줄며 2주 연속 200명대를 유지했다. 하지만 사망자는 전날보다 29명 늘어난 49명으로 집계됐다. 누적사망자는 7012명, 누적 치명률은 0.57%다. 방역당국은 상대적으로 3차 접종을 일찍 접종한 고연령층의 예방효과가 감소하면서 내달 이후 위중증, 사망 환자가 증가할 수 있다고 보고 있다.

반면 무증상·경증 확진자는 빠르게 늘고 있다. 이날 0시 기준 재택치료 환자 수는 17만7014명으로 재택치료 체계 전환 첫 날인 전일(17만4177명)보다 2837명 늘었다.

신규 확진자 수가 급증하면서 내달 초에는 30만명이 넘어서는 확진자가 나올 수 있다는 전망도 나온다. 국가수리과학연구소는 내달 초 하루 최대 36만명에 달하는 확진자가 나올 수 있다고 내다봤다.

