美 물가 급등에 바이든 "미국인 스트레스…연말까지 완화될 것"

[아시아경제 뉴욕=조슬기나 특파원] 조 바이든 미국 대통령이 10일(현지시간) 미국의 소비자 물가가 40년 만에 가장 큰 폭으로 상승했다는 통계에 대해 "미국인들이 식탁 물가로 실제 스트레스를 받고 있다는 것을 상기시켜 준다"면서도 "전문가들은 연말까지 인플레이션이 상당 부분 완화될 것으로 보고 있다"고 평가했다.

바이든 대통령은 이날 1월 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 7.5% 급등했다는 미 노동부의 발표 직후 별도의 성명을 통해 "고물가에 맞서 쓸 수 있는 모든 도구를 쓰고 있다"면서 이 같이 밝혔다.

먼저 바이든 대통령은 "나의 경제정책 최우선 순위는 ▲더 높은 급여를 받는 일자리와 함께 성장하는 경제를 만드는 것과 ▲팬데믹(세계적 대유행)에 따른 글로벌 인플레이션으로 높아진 미국 물가를 낮추는 것이었다"면서 "고물가에 맞서 우리는 쓸 수 있는 모든 도구를 사용하고 있다"고 운을 뗐다.

그는 1월 CPI로 인해 미국인들이 스트레스를 받고 있다는 사실을 인정하면서 "우리가 이 도전을 이겨낼 수 있다는 징후도 있다"고 언급했다. 이어 "오늘 (인플레이션) 지표는 상승했지만, 전문가들은 올 연말까지 인플레이션이 상당 부분 완화될 것으로 보고 있다"며 "지난달 실질임금이 상승하고, 지난해 인플레이션의 4분의1을 차지했던 자동차 가격 상승이 둔화하는 것을 보았다"고 강조했다. 인플레이션이 곧 진정될 것이라는 설명이다.

바이든 대통령은 "이와 별도로 신규 실업수당 청구 건수가 계속해서 감소하고 있다는 것도 좋은 뉴스"라며 "지난 한해 동안 미국인들을 다시 일터로 복귀시키는 데 진정한 진전이 있었다는 신호"라고 자평했다. 이는 비록 인플레이션이 치솟고 있지만 자신의 최우선 경제정책 중 하나였던 '일자리 성장'부분에서는 확실한 성과를 거뒀음을 자찬한 것으로 해석된다.

바이든 대통령은 "정부는 이 싸움에서 승리하기 위해 계속해서 모두 손을 모을 것"이라며 "계속해서 인프라와 제조업을 재건해 미국에서 더 많이 만들고 공급망을 강화하겠다"고 언급했다. 아울러 "처방약부터 보육, 노인 돌봄, 에너지 비용에 이르기까지 수십 년간 가족과 근로자들의 발목을 잡아온 분야에서 비용을 낮추기 위해 싸우겠다"며 "시장을 더 경쟁력 있게 만들고 소비자에게 더 많은 선택권을 주기 위해 경쟁을 더욱 촉진할 것"이라고 강조했다.

이날 미 노동부는 1월 CPI가 전년 동월 대비 7.5% 급등했다고 발표했다. 1982년2월 이후 최대 상승폭이다. 시장 예상치였던 7.3%를 훨씬 웃돈 것은 물론, 전월(7.0%)보다도 오름폭이 더 확대됐다. 변동성이 큰 에너지·식품을 제외한 근원CPI는 전년 동월 대비 6.0% 치솟았다.

이처럼 새해에도 인플레이션이 가속화하며 향후 미국 중앙은행인 연방준비제도(Fed)의 금리 인상 등 긴축 행보가 더 빨라질 수 있다는 관측이 제기된다. 1월 CPI가 시장 예상을 웃돌자 이날 오전 뉴욕 채권시장에서 미국 국채 금리는 뛰어올랐다. 뉴욕 증시의 주요 지수는 나란히 하락세를 나타내고 있다.

