광주북구, 저신용 소상공인 대출 이자 지원

광주시 유일 미소금융 대출 이자 지원 협약 체결



저신용(6등급 이하) 소상공인 이자 부담 없이 대출 가능

[아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 광주시 북구가 그동안 실시했던 특례보증 사업을 분석한 결과를 토대로 금융 사각지대인 저신용 소상공인에 대한 지원을 강화하기로 했다.

10일 북구에 따르면 저신용·저소득 소상공인의 경영안정과 일상 회복을 돕기 위해 서민금융진흥원 미소금융 광주북구법인(대표 김재철)과 업무 협약을 체결했다.

협약 내용은 북구 소재 소상공인이 서민금융진흥원 미소금융 광주 북구법인에서 운영자금과 창업자금 대출을 이용하는 경우 대출 기간 이자 전액(4.5% 이내)을 지원한다.

미소금융 대출 이자 지원은 광주시 자치단체 중에는 유일하게 이뤄지는 것으로 총 1억 원의 예산이 소진될 때까지 운영된다.

대출 신청 및 기타 문의는 서민금융진흥원 북광주서민금융통합지원센터로 하면 된다.

북구는 이번 사업이 시중은행이나 특례보증으로 대출이 불가능했던 저신용·저소득 소상공인들의 자금난 해소에 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

문인 청장은 “지역 소상공인들이 코로나 이전의 일상으로 빠르게 돌아갈 수 있도록 다양한 지원책을 추진해나가겠다”고 말했다.

