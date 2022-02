[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주도시철도공사(사장 윤진보)가 10일 광주광역시 동구 용산 차량기지에서, 코로나 확산 방지를 위해 전체 전동차에 대한 일제방역을 실시했다.

공사는 질병 차단을 위해 모든 전동차는 주2회, 역사는 매일 소독하고, 열차 손잡이나 수직봉, 역사내 시설물 버튼 등 승객의 손이 자주 닿는 부분은 수시로 살균하며, 종착지에 들어설 때마다 전 차량을 충분히 환기시키는 등 철저한 방역을 펼치고 있다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr