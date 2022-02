경찰, '故 박원순 시장 피해자 명예훼손 피소' 정철승 변호사 송치

[아시아경제 유병돈 기자] 경찰이 고(故) 박원순 전 서울시장 성폭력 사건 피해자의 신상을 사회관계망서비스(SNS)에 공개한 혐의로 피해자에게 고소를 당한 정철승(52) 변호사를 검찰에 넘겼다.

서울경찰청은 지난달 28일 정 변호사를 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반(피해자의 신원과 사생활 비밀누설)·개인정보보호법 위반·업무상비밀누설·정보통신망법상 명예훼손 혐의로 서울중앙지검에 송치했다고 10일 밝혔다.

경찰에 따르면 정 변호사는 지난해 박 전 시장 사건 피해자의 신원을 특정할 수 있는 내용이 담긴 게시글을 자신의 SNS에 올린 혐의를 받는다.

피해자 측은 지난해 8월 정 변호사를 서울 서초경찰서에 고소했고, 경찰은 사건을 서울경찰청 여성청소년수사대로 이첩해 수사해왔다.

정 변호사는 박 전 시장 유족을 대리해 국가인권위원회 상대 행정소송 등을 진행해왔으나, 지난달 유족 의사에 따라 사임했다.

