통일부, 대북 경협 피해기업들에 574억 지원

[아시아경제 이지은 기자] 정부가 개성공단이나 금강산관광 등 대북 경제협력에 나섰다가 피해를 본 기업들에 대출과 운영관리비 지원 등 총 574억원 규모의 지원을 제공한다.

정부는 10일 제324차 남북교류협력추진협의회(교추협)를 열어 2016년 개성공단 전면 중단, 2008년 금강산관광 중단, 2010년 남북경협 중단을 담은 5·24조치 등으로 피해를 본 기업을 남북협력기금으로 지원하는 방안을 의결했다.

개성공단 기업에 특별대출 232억원과 운영관리비 무상지원 39억원, 금강산관광 기업과 경협·교역 기업에는 특별대축 136억원과 운영관리비 무상지원 82억원을 각각 지원한다. 특별대출은 대북투자액 또는 순반출액의 일부를 빌려주는 것으로, 한도는 3억∼5억원이다.

이인영 통일부 장관은 교추협 인사말에서 "마침 오늘은 개성공단이 (6년 전) 문을 닫은 바로 그날"이라며 "관련 기업들은 경영은 물론 생계 어려움까지 견디고 코로나19가 지속되면서 어려움은 가중되고 있다"고 말했다.

이 장관은 "개성공단 문이 열리기만 기대한다는 간절한 기업인들의 심정에 이번 지원이 조금의 위로가 되기를 바란다"며 "정부는 개성공단 재개 여건 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

