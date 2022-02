네이버 D2SF, 패션테크 스타트업 ‘크리스틴 컴퍼니’에 후속 투자

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버의 스타트업 양성조직 D2SF는 지난해 시드 투자한 패션테크 스타트업 ‘크리스틴 컴퍼니’에 후속 투자했다고 10일 밝혔다.

크리스틴 컴퍼니의 이번 프리시리즈A(pre-A) 총 투자유치금은 15억원 가량이며, 아주IB투자가 리드했고 시리즈벤처스, 경남벤처투자가 공동으로 참여했다.

크리스틴 컴퍼니는 데이터 기반의 신발 제조 플랫폼을 구축했다. 데이터를 활용해 120여 개에 달하는 신발 제조 공정을 효율화·체계화해 하나의 플랫폼에서 유기적으로 연동했다. 신제품 기획부터 생산까지 소요되는 시간을 최대 90% 단축했으며, 제조 원가는 최대 50% 절감하는 데 성공했다.

크리스틴 컴퍼니는 유명 브랜드사와 협업을 논의 중이다. 또 200여 곳의 신발 제조 공장과 협력해 구축한 오프라인 제조 공정을 온라인 플랫폼과 연동할 계획이다. 이를 통해 브랜드사는 신발 제조를 의뢰한 후 제조 과정을 실시간으로 확인하고, 제조 공장은 주문 의뢰를 검토하고 작업 이력을 관리할 수 있다.

이민봉 크리스틴 컴퍼니 대표는 "유명 브랜드는 물론 중·소 업체 및 패션 디자이너, 크리에이터를 위한 신발 제조 플랫폼으로 시장에 안착하고, 글로벌 브랜드를 수주하여 글로벌 신발 제조 시장의 혁신을 이끌겠다"고 말했다.

