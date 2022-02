이엔코퍼레이션, 최대주주측 경영권 지분 확대…"책임경영 체제 강화"

[아시아경제 박형수 기자] 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,725 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,700 2022.02.10 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 이엔코퍼 "대양엔바이오, 하·폐수 오염물질 침전성능 개선 기술로 특허 획득"이엔코퍼레이션, 수처리O&M 대양엔바이오 인수[클릭 e종목] "이엔코퍼, 수처리 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 강화" close 은 최대주주인 제이에스아이컴퍼니와 특수관계자 보유 지분율이 기존 30.12%(1161만9340주)에서 35.35%(1590만1589주)로 상승했다고 10일 밝혔다.

회사 관계자는 "특수관계자가 전환사채에 대한 전환 청구와 신주인수권을 행사한 것은 이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,725 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,700 2022.02.10 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 이엔코퍼 "대양엔바이오, 하·폐수 오염물질 침전성능 개선 기술로 특허 획득"이엔코퍼레이션, 수처리O&M 대양엔바이오 인수[클릭 e종목] "이엔코퍼, 수처리 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 강화" close 이 산업용 수처리 플랫폼 구축에 성공하면서 미래성장에 대한 자신감을 표명한 것"이라며 "책임경영 체제를 강화하겠다는 것으로 풀이된다"고 설명했다.

이어 "오버행 이슈가 소멸됨과 동시에 재무건전성을 확보했다"고 덧붙였다.

이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,725 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,700 2022.02.10 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 이엔코퍼 "대양엔바이오, 하·폐수 오염물질 침전성능 개선 기술로 특허 획득"이엔코퍼레이션, 수처리O&M 대양엔바이오 인수[클릭 e종목] "이엔코퍼, 수처리 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 강화" close 은 지난해 산업용 수처리EPC 사업을 영위하는 한성크린텍을 시작으로 액상지정폐기물 처리업체 인바이오텍, 이엔케미칼 당진사업장을 차례로 영업양수했다. 수처리O&M 전문기업인 대양엔바이오까지 성공적으로 인수하면서 산업용 수처리 플랫폼 구축에 성공했다.

이엔코퍼레이션 이엔코퍼레이션 066980 | 코스닥 증권정보 현재가 3,725 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 3,700 2022.02.10 08:56 장시작전(20분지연) 관련기사 이엔코퍼 "대양엔바이오, 하·폐수 오염물질 침전성능 개선 기술로 특허 획득"이엔코퍼레이션, 수처리O&M 대양엔바이오 인수[클릭 e종목] "이엔코퍼, 수처리 플랫폼 구축을 통한 밸류체인 강화" close 은 지난해 3분기까지 연결기준 누적 매출액 968억8000만원을 기록하면서 전년 동기 대비 818% 성장했다. 다음달 실적발표를 앞두고 창사 이래 사상 최대 매출을 기록할 것으로 기대하고 있다.

박형수 기자 Parkhs@asiae.co.kr