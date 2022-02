현대카드 차세대 간편결제 서비스 '핀페이' 론칭

쇼핑몰 내 탑재된 핀페이 기능 선택후 PIN번호 입력하면 즉시 완료

[아시아경제 유제훈 기자] 현대카드는 자회사 블루월넛과 함께 차세대 간편결제 서비스인 '핀페이(PIN Pay)'를 출시했다고 10일 밝혔다.

핀페이는 온라인 결제에 이르는 시간과 단계를 대폭 줄인 간편결제 서비스다. 쇼핑몰 내 탑재된 핀페이 기능 선택 후 결제할 카드를 고르고 개인인증번호(PIN)만 입력하면 즉시 결제가 완료된다. 별도의 결제 앱 실행 없이 쇼핑몰 내에서 한 번에 결제를 끝낼 수 있어 편리하다는 게 회사 측 설명이다.

일반적인 간편결제 서비스의 경우 각 업체의 애플리케이션이나 각 카드사를 통해 간편결제 서비스별로 사용할 카드를 일일이 사전 등록해야 하는 불편함이 있었고, 최근 많이 사용되는 앱카드 방식도 결제중개사(PG)를 거쳐 카드사 앱에서 결제 후 다시 쇼핑몰로 돌아오는 단계를 거쳐야 했다.

현대카드 핀페이가 먼저 적용된 곳은 온라인 편집숍 29CM다. 현대카드는 지난해 12월부터 29CM와 핀페이 시범서비스를 진행한 결과 30%에 달했던 결제 단계 고객 이탈률이 10%포인트 이상 개선되고 쇼핑몰 매출도 함께 늘어나는 등 전반적인 만족도가 높았다고 분석했다.

현대카드는 이에 중소형 온라인 쇼핑몰을 중심으로 핀페이 서비스를 확대해 나갈 예정이다. 특히 이를 무료 제공, 중소형 가맹점과의 상생 취지를 살려나간단 구상이다. 현대카드 관계자는 "현대카드 1000만 고객에게 결제편의성을 제공하고 중소가맹점은 매출증대와 함께 기존 간편결제 서비스의 높은 이용 수수료 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대한다"고 밝혔다.

