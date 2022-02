성남시, 해외시장 개척단 참가기업 모집

[아시아경제(성남)=이영규 기자] 경기 성남시가 올해 해외시장 개척단에 참가할 기업을 모집한다.

성남시는 오는 5월부터 11월까지 호주ㆍ뉴질랜드를 비롯해 미국ㆍ캐나다 등 북미시장, 동남아, 동유럽 등 세계 각지에서 바이어와 수출 상담 주선 등 해외시장 판로개척 지원사업을 펼치기로 하고 참가 기업을 모집한다고 10일 밝혔다.

지원은 코로나19 장기화에 따라 온라인 또는 현지(오프라인) 수출상담회로 진행된다. 해외시장 개척단 참가 기업에는 화상 상담장, 바이어 섭외비, 통역비, 행정지원 등이 지원된다.

참가 희망 업체는 성남시 홈페이지(새소식)에 게시된 신청서와 신청에 필요한 서류를 시청 산업지원과로 우편 신청하거나 방문 신청하면 된다.

시 관계자는 "작년 코로나19로 인해 현지 파견 대신 온라인 수출상담회로 대체하고 55개 중소기업이 참가하여 2715만불(한화 325억원) 상당의 수출 계약을 진행했다"며 "온라인 수출상담회 경험을 토대로 올해는 더욱 안정적인 운영을 통해 소기의 성과를 거둘 수 있도록 하겠다"고 전했다.

