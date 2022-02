조 의장(전국 시·군·구의회협의회 회장) 10일 오후 3시부터 충무아트센터 1층 컨벤션홀에서 출판기념회 개최...조 의장 6월1일 열리는 민선 8기 서울 중구청장 선거 출마 계획

[아시아경제 박종일 기자] 조영훈 서울 중구의회 의장(전국시·군·구의회 협의회장)이 10일 오후 3시부터 충무아트센터 1층 컨벤션홀에서 출판기념회를 개최한다.

조 의장은 "지난 30여 년 동안 우리 중구에서 생활하며 실천한 봉사활동과 의정활동(4선)들을 부족하지만 한 권의 책으로 만들어 '내일의 희망을 만들다' (부재)'50년 전 산넘고 강건너 서울 중구까지'출판하게 됐다"고 말했다.

조 의장은 오는 6월1일 치러지는 민선 8기 중구청장 출마할 뜻이 강한 것으로 알려졌다.

