김혜경, '과잉 의전' 논란 첫 공식 석상 사과 "국민께 다시 한번 죄송해"

"선거 후에라도 책임 있으면 책임 질 것"

제보자 A씨에 대해 "직접 소통한 적 없어…그분은 피해자다"

[아시아경제 이기민 기자] 이재명 더불어민주당 대선 후보 배우자인 김혜경씨가 9일 과잉의전 논란에 대해 처음으로 공식 석상에서 사과했다.

김씨는 이날 오후 5시 서울 여의도 민주당사에서 기자회견을 열고 "저의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한 번 죄송하다는 말씀을 드린다"고 말했다.

그는 이어 "언론에 보도되고 있는 배 모 사무관은 오랫동안 인연을 맺어온 사람이다. 오랜 인연이다보니 때로는 여러 도움을 받았다"며 "공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 구분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했다"고 말했다.

그러면서 "수사와 감사를 통해 진실이 밝혀질 수 있도록 최선을 다하겠다"며 "선거 후에라도 제기된 의혹에 대해 성실하게 설명 드리고 끝까지 책임을 질 것이다"고 강조했다.



제보자 A씨와도 직접 소통했냐는 취재진의 질문에 김씨는 "언론에 보도되는 배모씨는 성남시장 선거때 만났던 오랜 시간 알고 있던 사이"이며 "A씨는 제가 경기도에 처음 왔을 때 배모씨가 소개시켜줘서 첫날 마주친 게 전부이고, 그 다음에는 소통하고 만난 적 없다"고 선을 그었다.

언론을 통해서 각종 의혹 제기됐는데 법인카드 유용 포함해 인정하는 사실관계는 어디까지냐고 묻는 질문에는 "수사와 감사가 진행되고 있다고 들었다"며 "실체적인 진실이 밝혀질 때까지 최선 다해서 협조하고 거기에 결과 나오고 책임이 있다면 책임질 것"이라며 즉답을 피했다.

지난 서면 사과문에서 상시 조력이 아니었다고 밝힌 것과 관련해 "제가 A 씨와 배 씨의 관계를 몰랐다고 그래서 책임을 회피할 생각은 없고, 저의 불찰이다"고 말했다. A씨에 대한 2차 가해에 대한 입장을 묻는 질문에 김씨는 잠시 뜸을 들이다가 "A씨는 피해자라고 생각한다"고 답했다.

앞서 김씨는 지난 2일 모든 것이 자신의 불찰이라며 국민에게 심려를 끼쳐 송구하다는 내용의 서면 사과문을 당을 통해 밝힌 뒤 후보 배우자 활동을 중단한 바 있다. 이 후보도 다음날인 3일 입장문을 통해 "경기도 재직 당시 근무하던 직원의 일로 심려를 끼쳐 죄송하다"며 "보도된 내용을 포함해 도지사 재임 시절 부적절한 법인카드 사용이 있었는지 감사기관에서 철저히 감사해 진상을 밝혀주기를 바란다"고 사과했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr