이재명 더불어민주당 대선 후보의 배우자 김혜경 씨가 9일 서울 여의도 중앙당사에서 과잉의전 논란에 대해 사과 기자회견을 갖기에 앞서 대국민 사과를 하고 있다./윤동주 기자 doso7@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.