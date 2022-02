한울원자력본부, 울진군 가정용 상수도 요금 지원

[아시아경제 영남취재본부 김귀열 기자] 한국수력원자력 한울원자력본부는 울진군 2만여 가구를 대상으로 가정용 상수도 요금 지원사업을 한다.

상수도 요금 지원사업은 지난 1월 울진군 맑은물사업소와 협약에 따라 가정용 계량기를 사용하는 가구에 대해 월 5000원 한도로 지원하며 기본 및 체납 요금은 제외된다. 별도 신청은 없고 2월 청구서부터 반영될 예정이다.

한울본부는 작년 주택용 산업용 전기요금 보조사업과 가정용 TV 수신료 지원사업으로 29여억원을 지원했다. 기존 사업과 더불어 올해는 가정용 상수도 요금 지원사업에 10억원을 추가 지원할 예정이다.

북면의 한 주민은 “주민이 직접 체감할 수 있는 가정용 상수도 요금 지원사업에 감사하며, 많은 주민이 고루 혜택을 볼 수 있도록 지원해주길 바란다”고 전했다.

박범수 본부장은 “코로나19로 어려운 지역주민 모두에게 실질적으로 혜택이 돌아가는 보편적 복지사업을 발굴해 추진하겠다”고 말했다.

영남취재본부 김귀열 기자 mds7242@asiae.co.kr