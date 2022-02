[올림픽]피겨 단체전 시상식 연기 이유는 도핑?

IOC "ISU와 법적으로 논의 중인 돌발 사안"

인사이드더게임즈 "ROC·도핑기구 간 문제"

국제올림픽위원회(IOC)는 지난 7일 2022년 베이징 동계올림픽 피겨스케이팅 단체전 시상식이 법적 문제로 지연됐다고 9일 전했다. 구체적인 사유는 밝히지 않았다. 마크 애덤스 IOC 대변인은 "국제빙상연맹(ISU)과 법적으로 논의 중인 돌발 사안"이라고만 설명했다.

남녀 싱글과 페어, 아이스 댄스 네 종목 점수를 합산해 순위를 가리는 피겨스케이팅 단체전에서 금메달은 여자 싱글 간판 카밀라 발리예바를 앞세운 러시아올림픽위원회(ROC)가 가져갔다. 미국과 일본은 각각 은메달과 동메달을 목에 걸었다.

시상식은 8일 오후 10시에 열릴 예정이었으나 연기됐다. 이와 관련해 올림픽 소식을 전하는 온라인 매체 인사이드더게임즈는 ROC 선수들과 국제도핑기구 간에 문제가 있었다고 전했다. 이번 대회를 앞두고 진행한 도핑 검사 결과와 관련이 있다는 주장이다. 러시아는 과거 도핑 문제로 국제단체로부터 제재를 받아 이번 대회에 러시아라는 국가명 대신 ROC라는 이름으로 출전했다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr