美법무부, 도난당한 비트코인 돈세탁 부부 검거…역대 최대 4조원대 압류

[아시아경제 정현진 기자] 미국 법무부가 수조 원대에 달하는 도난 비트코인의 돈세탁을 공모한 혐의로 미국인 2명을 기소했다고 8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등이 보도했다.

보도에 따르면 법무부는 이날 뉴욕 맨해튼에 거주하는 일리야 리히텐슈타인과 그의 아내 헤더 모건을 체포했다고 밝혔다. 이들 부부는 2016년 가상화폐 거래소인 비트피넥스에서 해킹돼 도난 당한 12만개에 달하는 비트코인을 돈세탁 하려 한 혐의로 기소됐다.

법무부는 이들로부터 36억달러(약 4조3000억원)에 달하는 비트코인을 압류했다. 비트코인 갯수로는 토난 당한 11만9754개 중 94만개 가량이 회수된 것이다. 피해액은 2016년 범죄 당시 7100만달러로 역대 최대 규모였는데 이후 비트코인 가격이 오르면서 현재는 그 가치가 45억달러에 달한다고 법무부는 설명했다.

리자 모나코 법무부 차관은 "오늘 체포와 법무부 사상 최대 규모의 금융 압류는 암호화폐가 범죄자들의 안전한 피난처가 아니라는 점을 보여준다"고 말했다.

법무부는 이들 부부가 도난당한 비트코인을 디지털 지갑으로 넘겨받은 뒤 가짜 신분으로 온라인 계정을 만들어 온라인 암시장인 '다크넷'을 이용해 자금을 인출하는 등 정교한 세탁 수법을 사용했다고 밝혔다. 또 수백만 달러를 비트코인 자동 입출금기(ATM)를 통해 인출해 금과 대체불가토큰(NFT), 월마트 기프트카드 등을 구입하는 데 사용한 것으로 전해졌다.

다만 이 부부는 비트피넥스를 해킹한 혐의로는 기소되지 않았다. 법무부는 이들 부부가 돈세탁 혐의로 최대 20년, 미국 정부를 속인 혐의로 최대 5년의 징역형을 선고 받을 수 있다고 밝혔다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr