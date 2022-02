민주당 "尹 전 정권 적폐 수사 발언, 대놓고 정치 보복 선언한 것"

[아시아경제 이기민 기자] 윤석열 국민의힘 대선 후보가 집권하면 전 정부 적폐청산 수사를 할 것이라는 발언을 두고 더불어민주당이 9일 “대놓고 정치보복을 선언했다”며 비판을 쏟아냈다.

윤 후보는 한 매채와의 인터뷰에서 전 정권 적폐 청산 수사를 할 것인지 묻는 질문에 “하겠다”고 밝혔다. 측근으로 일컬어지는 한동훈 검사장을 지칭하는 것으로 보이는 ‘A검사장’에 대해서는 "정권의 피해를 보고 거의 독립운동처럼 해왔다"고 평가했다.

해당 인터뷰가 보도된 이날 민주당은 우상호 총괄선대본부장 주재로 긴급회의를 열고 비판 성명을 냈다.

우 본부장은 긴급 성명서에서 “윤석열 후보의 정치보복 선언을 강력히 규탄한다”며 “일평생 특권만 누려온 검찰권력자의 오만본색이 드러난 망언”이라고 지적했다.

이어 “윤 후보는 정치보복 발언을 취소하고 사과할 것을 촉구한다”며 “선대위는 현 상황을 비상시국으로 엄중히 인식하고 단호히 행동하겠다”고 강조했다.

이어 민주당 개별 의원들은 사회관계망서비스(SNS), 선대위는 논평 등을 통해 비판의 수위를 높였다.

조승래 대변인은 논평에서 "윤 후보가 집권하기도 전에 정치보복부터 공개 천명했다"면서 "문재인 정부는 적폐라고 미리 결론부터 정해놓고 나올 때까지 털겠다는 것이냐. 무소불위 검찰 권력의 화신답다"고 비판했다.

고용진 수석대변인도 브리핑을 열고 "어디 빗댈 데가 없어 독립운동가에 빗대느냐. 독립운동을 위해 피땀 흘린 모든 분에 대한 모욕을 당장 철회하길 바란다. 벌써 측근 챙기기냐"고 비판했다.

황운하 의원도 페이스북에서 “대통령이 되면 최측근들을 검찰 최고위직에 앉힌 뒤 검찰권을 사유화하여 전 정권 사람들을 제대로 손보겠다는 정치보복을 예고한 것으로 해석된다"고 주장했다.

최민희 전 의원은 SNS에서 윤 후보가 전날 공개된 정권교체행동위 인터뷰 동영상에서 검찰개혁 요구 집회를 "완전히 무법천지였다"고 설명한 데 대해 "평화적 집회가 무법이라니. '싹 다 잡아넣겠다'는 협박으로 들린다"고 주장했다.

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr